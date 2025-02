Karla Sofía Gascón rompe en llanto al explicar polémicos posteos: "Me han crucificado"

Karla Sofía Gascón, nominada a los próximos premios Oscar como Mejor Actriz, salió a explicar sus polémicas publicaciones en redes sociales en una compleja entrevista con CNN.

La protagonista de "Emilia Pérez" se encuentra en el centro de la polémica desde que resurgieron una serie de tweets suyos contra musulmanes, activistas por la diversidad sexual y los propios premios Oscar.

"Quiero aclarar que no soy racista. Siento que me han juzgado, me han encarcelado, sacrificado, crucificado y apedreado sin juicio y sin la opción de defenderme", aseguró la española entre lágrimas.}

Resentimiento contra los humanos

En una entrevista de casi una hora de duración, Gascón se desmarcó de sus antiguos posteos y señaló que no tenía nada contra los musulmanes, ya que "tuve y tengo una relación maravillosa con una mujer que es musulmana". Además señaló que los atentados de 2004 en el metro de Madrid marcaron su percepción sobre el yihadismo.

En ese sentido explicó que su hermano falleció durante un accidente cuando ella tenía 20 años, algo que le dejó "un resentimiento contra los humanos".

"Pareciera que la que escribe es una persona horrible y malvada, cuando precisamente intentaba mostrar todo lo contrario", fue parte de su explicación.