Mel Gibson perdió su casa en Malibú por los incendios: "Es devastador"

El actor Mel Gibson fue uno de los daminficados por los violentos incendios que se registran en los alrededores de Los Angeles desde hace algunos días.

En entrevista con New's Nation, el intérprete detalló que su casa en la localidad costera de Malibú quedó totalmente destruido por el fuego y que él no se encontraba en el estado de California al momento del siniestro.

"Me sentía incómodo porque sabía que mis vecinos se estaban incendiando. Me preguntaba si mi casa aún seguía ahí, pero cuando llegué estaba seguro de que ya no estaba ahí", relató Gibson.

"Fue algo devastador y emocional. Al menos me deshice de la carga de pensar en mis cosas porque está todo reducido a cenizas", agregó.

Pese a la tragedia, Mel Gibson bromeó asegurando que "al menos ya no tengo que lidiar con los problemas de cañerías que tenía".