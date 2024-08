Película animada de "El Señor de los Anillos" presenta trailer y confirma estreno

La franquicia "El Señor de los Anillos" estrenó el primer trailer de la primera pelicula animada de toda la saga.

Se trata de "The War of the Rohirrim", una cinta dirigida por Kenji Kamiyama ("Ghost in the Shell") que cuenta los eventos ocurridos 261 años antes que la película "La comunidad del anillo".

El largometraje tendrá a Brian Cox ("Succession") encarnando al "Rey de Rohan", uno de los protagonistas de la historia.

"The War of the Rohirrim" se estrenará en cines el próximo 13 de diciembre de 2024.