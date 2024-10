Quentin Tarantino se deshace en halagos para el "Joker 2": "Me gustó mucho, de verdad"

A diferencia de la opinión del público general, el cineasta Quentin Tarantino tiene una visión totalmente contraria sobre la crítica de la película "Joker: Folie à Deux", dirigida por Todd Phillips.

En una reciente entrevista con "The Bret Easton Ellis Podcast", el director de aclamados títulos como "Perros de reserva", "Kill Bill", "D'Jango sin cadenas" y "Tiempos violentos" declaró que el filme protagonizado por Joaquin Phoenix y Lady Gaga es "muy divertida".

"Me gustó mucho, mucho, de verdad. Mucho", enfatizó Tarantino, de 61 años. "Como, tremendamente, y fui a verla esperando quedar impresionado por la realización", señaló.

"Realmente me atrapó"

Asimismo, explicó cómo la cinta lo tomó por sorpresa, de manera positiva. "Pero pensé que iba a ser un ejercicio intelectual que, en última instancia, no me parecería una película, sino que la apreciaría por lo que es", dijo.

"Y soy lo suficientemente nihilista como para disfrutar de una película que no funciona como tal o que es un gran desastre hasta cierto punto. Y no me pareció un ejercicio intelectual. Realmente me atrapó", sostuvo el artista.

También detalló los aspectos que más disfrutó de la película. "Me gustaron mucho las secuencias musicales. Me enganché mucho. Pensé que cuanto más banales eran las canciones, mejores eran. Me encuentro escuchando la letra de 'For Once in My Life' como nunca lo había hecho antes", manifestó un encantado Tarantino.

Tan divertida le pareció, que el además actor confesó que gozó el hecho de haber tenido la sala casi en su totalidad solo para él, por eso pudo "reír sin molestar a todo el mundo. Sé que me río de escenas de las que otras personas no se reirían", reveló.