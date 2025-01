Revelan la primera imagen de Milly Alcock en "Supergirl: Woman of Tomorrow"

A través de redes sociales, James Gunn confirmó el inicio del rojade de "Supergirl: Woman of Tomorrow".

Con la primera imagen de Milly Alcock en el rol de Kara Zor-El/Supergirl, el mandamás de DC Studios escribió: "Estoy muy emocionado por ver las cámaras rodando en Warner Bros. Studios Leavesden para Supergirl, con Craig Gillespie al mando y la fenomenal Milly Alcock como nuestra Kara Zor-El".

Bajo esta línea, el cineasta añadió que el director Craig Gillespie "aporta una sensibilidad increíble a esta historia, y Milly es en todo sentido esa Supergirl única concebida por Tom King, Bilquis Evely y Ana Nogueira".

La película, basada en el comic del mismo nombre y que contará con Jason Momoa como Lobo, seguirá a la protagonista mientras realiza un viaje por la galaxia en busca de justicia tras el asesinato de un hombre en manos de Krem, el villano de la historia.

Si bien, Alcock hará su primera aparición en la nueva película de "Superman", el estreno de su filme en solitario está fijado para el 26 de junio de 2026.

Thrilled to see cameras roll at Warner Bros. Studios Leavesden on Supergirl, with Craig Gillespie at the helm and the phenomenal Milly Alcock as our Kara Zor-El. Craig brings an incredible sensibility to this story, and Milly is every inch the unique #Supergirl envisioned by Tom… pic.twitter.com/za9Tr8Vryr