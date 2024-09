"The Room Next Door" de Almodóvar recibió ovación de 17 minutos en Venecia 2024

Una inédita ovación de 17 minutos de extensión recibió en su avant premiere mundial "The Room Next Door", la nueva película del director español Pedro Almodóvar.

La cinta debutó este lunes como parte de la Selección Oficial del Festival de Cine de Venecia con una función que terminó en vítores y aplausos para Almodóvar y sus dos nuevas musas: Tilda Swinton y Julianne Moore.

La británica y la estadounidense encabezan este drama, el primero del español en habla inglesa, en el que dos amigas reporteras se reencuentran años después de conocerse con una de ellas viviendo los últimos días de su vida.

Pedro Almodóvar hugs Tilda Swinton and Julianne Moore as their film #TheRoomNextDoor earns an unbelievable 17-minute ovation at Venice Film Festival. https://t.co/75AwZus3To pic.twitter.com/YrmHtJCSD5 — Variety (@Variety) September 2, 2024

"El personaje que va a morir, el de Tilda, es una mujer de un carácter exuberante, luminoso y yo no quería que la película fuera ni 'gore' ni 'creepy', en el sentido de mostrar la enfermedad en los aspectos más desagradables", explicó Pedro Almodóvar a EFE sobre le enfoque de la cinta.

Este sábado 7 de septiembre "The Room Next Door" competirá con largometrajes como "Maria" de Pablo Larraín, "Joker: Folie à Deux", "Babygirl", "The Brutalist" y "El Jockey", entre otras. El 20 de diciembre la película de Almodóvar llegará a los cines de todo el mundo.