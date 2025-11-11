"Toy Story 5" estrena su primer adelanto: "Woody" tendrá que competir contra una tablet

Los estudios Pixar estrenaron el primer teaser de "Toy Story 5" y entregó las primeras luces de la trama de esta película.

La cinta continuará la historia de los juguetes luego de que "Andy" los regalara en la tercera entrega y luego de que "Woody" abandonara a sus amigos en la cuarta producción.

Ahora el vaquero regresará con sus compañeros para hacer frente a un nuevo enemigo: una tablet llamada "Lilypad" que hará que los niños se olviden de jugar con juguetes.

"Toy Story 5" se estrenará en cines el 19 de junio de 2026, poco más de 30 años después del debut de la película original.