Andreas Feldmann, académico de la Universidad de Illinois (Chicago), aseguró este jueves que el asesinato del activista republicano ha generado "gran consternación y tensión" en Estados Unidos, advirtiendo que el clima interno de polarización extrema "sigue in crescendo".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el doctor en ciencias sociales afirmó que "la transformación de esta persona en un mártir (por parte del Partido Republicano) lo que hace es aumentar aún más los grandes niveles de polarización política que existen en este país. Los estudios la describen como una polarización afectiva, que tiene que ver con una división muy fuerte de la población a nivel emotivo, al punto de no reconocer en el otro, en tu contrincante político, un interlocutor válido".

"La forma en la cual se describe al presidente Trump es vista con gran escozor por parte de algunos sectores más extremos de la izquierda. Entonces, estamos en esta situación muy compleja, de una polarización extrema y que sigue in crescendo, y se manifiesta -desafortunadamente- en violencia política", complementó el profesor.

