Aunque avanzó en las dos primeras etapas, la chilena Inna Moll no logró clasificar entre las 5 finalistas del concurso Miss Universo, que se realizó en Tailandia y donde finalmente se coronó la representante mexicana.

En la ceremonia en Asia, y con mayor énfasis en la transmisión televisiva en Chile, el desfile de la modelo nacional en traje de baño causó admiración, por su opción de lucir un bikini de color blanco.

