Fátima Bosch, candidata de México, se coronó como Miss Universo 2025 durante la ceremonia final del concurso de belleza, realizada la noche del jueves en Bangkok, Tailandia.

En el concurso participaron mujeres representantes de 122 países, entre ellas la chilena Inna Moll, siendo ésta la 74a. edición del certamen que compite con Miss Mundo por el título del más importante de la historia.

