La candidata de México ganó el concurso Miss Universo
Publicado:
Fotos Destacadas
La formación de Colo Colo para recibir a Unión La Calera en el Monumental
Partió marcha blanca para fiscalizar velocidad de scooters eléctricos
Dua Lipa dijo presente en el Maracaná para ver el clásico entre Fluminense y Flamengo
Fotos Recientes
La candidata de México ganó el concurso Miss Universo
Así lució Inna Moll en el escenario del Miss Universo
La formación de Universidad Católica para recibir a Palestino en el Claro Arena
Fátima Bosch, candidata de México, se coronó como Miss Universo 2025 durante la ceremonia final del concurso de belleza, realizada la noche del jueves en Bangkok, Tailandia.
En el concurso participaron mujeres representantes de 122 países, entre ellas la chilena Inna Moll, siendo ésta la 74a. edición del certamen que compite con Miss Mundo por el título del más importante de la historia.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados