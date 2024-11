Emilia Dides tras terminar en el top 12 de Miss Universo: "Hicimos historia"

Luego de quedar en el top 12 del certamen de belleza Miss Universo, la chilena Emilia Dides dedicó un emotivo mensaje a sus seguidores.

La cantante compartió un compilado de distintas familias chilenas viendo el concurso por televisión y celebrando cuando Dides llegó al top 12 después de 20 años sin que el país llegara a este momento del certamen.

"Esto es el fruto del esfuerzo y la dedicación que hay detrás, no me alcanzan las palabras para agradecer el amor que he recibido a lo largo de este lindo camino, despertarme y ver esto me hizo llorar de EMOCIÓN!", escribió.

"Hicimos historia 🙏🏼 top 12 después de 20 años 🥺🇨🇱 No gané la corona, eso no define nada, me gané su amor, su energía y, sobre todo, la unión de todos los chilenos", agregó.

"Este video lo guardaré por siempre y son lo mejor que me pudo pasar! ARRIBA CHILE 🙏🏼 Estuvimos juntos y lo logramos!!!! ❤️‍🔥🇨🇱", finalizó.

El Miss Universo 2024 se realizó este sábado 16 de noviembre en el Arena Ciudad de México, en la capital azteca, hasta donde llegaron candidatas de 125 países y territorios autónomos.

La ganadora fue la Miss Dinamarca, Victoria Kjaer, que se impuso a las representantes de México, Venezuela, Tailandia y Nigeria en la quina final.