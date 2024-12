Emilia Dides volvió a Chile tras Miss Universo: piden que sea jurado de Viña 2025

Este lunes, la cantante Emilia Dides regresó a Chile luego de su participación en Miss Universo, certamen donde quedó en el top 12.

Tras un corto viaje a Tailandia para participar de una campaña comercial, la joven, que había adelantado su llegada en redes sociales, arribó en suelo nacional alrededor del mediodía donde fue recibida por sus seguidores, tomándose el tiempo para tomarse fotografías en forma de agradecimiento por el masivo apoyo en el concurso de belleza.

"No me esperaba esta cantidad, pero de eso se trata la vida, de sorprendernos. No tenía expectativas de nada, si me arregle hoy, porque dije 'quizás, quizás'. Aquí estamos, llena de gente maravillosa que confió en mí", declaró la artista en conversación con "Buenos Días a Todos".

¿Emilia Dides a Viña 2025?

Asimismo, Dides reveló sus intenciones de participar de Viña 2025: ""Voy a hacer música, voy a cantar. Me van a ver en diferentes cosas, actividad y quizás Viña (...) Ahí lo dejó".

En tanto, sobre las posibilidades de ser parte del jurado del Festival. la ganadora de "Rojo" afirmó que "sí, me encantaría".