En Miami se inició la gira internacional del Festival de Viña 2026
Publicado:
Fotos Destacadas
En Miami se inició la gira internacional del Festival de Viña 2026
PDI recibe 20 drones de última generación para fortalecer labores operativas e investigativas
Paula Badosa y Aryna Sabalenka marcaron el regreso de "Sabadosa" en sus vacaciones
Fotos Recientes
En Miami se inició la gira internacional del Festival de Viña 2026
PDI recibe 20 drones de última generación para fortalecer labores operativas e investigativas
Emotiva velatón en colegio de niño que murió en accidente causado por delincuentes
El pasado lunes 20 de octubre, en Miami, comenzó la gira de promoción internacional de Festival de Viña del Mar 2026, encabezada por los animadores del evento, Karn Doggenweiler y Rafael Araneda; la alcaldesa de la Ciudad Jardín, Macarena Ripamonti; y ejecutivos de Megamedia y Bizarro Live Entertainment.
La visita aprovecha la Semana de la Música Latina que organiza Billboard, participando la delegación en la gala de la celebración, así como en paneles de industria musical.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados