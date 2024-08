Con Smashing Pumpkins y Franz Ferdinand: Fauna Primavera 2024 revela su cartel

Este jueves, el festival Fauna Primavera reveló a los artistas que formarán parte de su versión 2024.

El evento, que reúne estilos alternativos como el indie, folk y la electrónica, se llevará a cabo los próximos 8 y 9 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba.

Line up de Fauna Primavera 2024

Para su nueva versión, el line up del festival está encabezado por The Smashing Pumpkins, Franz Ferdinand y The Kooks.

Además, el lengendario dúo francés AIR, quienes se presentarán con Phoenix en el cierre de los Juegos Olímpicos 2024, llegarán para celebrar los 25 años de su aclamado álbum "Moon Safari".

Asimismo, artistas como Jerry Cantrell, Las Ligas Menores, Dinosaur Jr. y Dënver también serán parte de las dos jornadas de música.

Venta de entradas

La preventa de entradas para Fauna Primavera 2024, exclusiva para clientes Banco de Chile, estará disponible en Livetickets.cl a partir del viernes 9 de agosto a mediodía.

En tanto, la venta general de tickets comenzará al mediodía del lunes 12 de agosto a través del mismo sistema.