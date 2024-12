Claudio Michaux encabeza grupo de humoristas de Olmué 2025: Irá por su revancha

El Festival del Huaso de Olmué dio a conocer a los cuatro humoristas que se presentarán en su edición 2025.

El grupo es encabezado por Claudio Michaux, el comediante y popular streamer que ya debutó en el evento en 2020 como parte de un premio por haber ganado el programa "La Huincha" en 2018.

Sin embargo su rutina de 30 minutos estuvo lejos de cautivar al público presente en el Patagual y a los televidentes.

"Viendo el trabajo que hacemos ahora, yo pienso que no debimos ir. Pude no haber ido y haberlo guardado unos seis años. Fue lo más precario que hay, fui con un productor que pedí prestado. Yo llevaba dos años haciendo stand up", confesó Michaux en octubre pasado en Súbela Radio.

Humoristas de Olmué 2025

Además de Claudio Michaux, Olmué 2025 contará con el debut de Ignacio Socías, Yolanda Carmín y Mauricio Palma, quien se presentó en Viña 2019.