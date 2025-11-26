Festival de Olmué 2026 completó su parrilla y confirmó al imitador Felipe Parra

Televisión Nacional anunció al imitador Felipe Parra como el último confirmado para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y completó la parrilla del evento.

El comediante oriundo de Lota cuenta con una destacada trayectoria en redes sociales y en televisión. Actualmente es parte del programa "Coliseo" en Mega.

Sus imitaciones van desde personajes de la televisión, como Julio César Rodríguez o el Doctor Ugarte, famosos de redes sociales, como Sammis Reyes o Naya Fácil, e incluso el Presidente Gabriel Boric.

"Todo el esfuerzo ha valido la pena, pero no habría sido posible si el Felipe adolescente no le hubiera creído a Dios... gracias a él y a todos quienes me han tenido fe y me han apoyado", agradeció en su perfil de Instagram.

Parra se presentará en el Festival de Olmué el domingo 18 de enero junto a Ráfaga y el grupo Entremares.