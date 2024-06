Fran Maira y Oriana Marzoli protagonizaron encontrón con Faloon en "Ganar o Servir"

Una tensa discusión con Faloon Larraguibel protagonizaron Fran Maira y Oriana Marzoli en "Ganar o Servir".

En medio de una actividad, donde los señores debían elegir a los peores sirviente para que sean "velados" en su funeral, la chica "Yingo" se fue en contra de la intérprete de "Amiga Ya Mato" por su relación con Austin Palao, afirmando que este se quedó con Maira luego de ser rechazado por ella y Gala Caldirola.

A raíz de estos dichos, la joven decidió contraatacar a Larraguibel, escena que fue editada en la versión prime del programa. "Encuentro que no tenís ni un brillo y el único brillo que tenís es tener conflicto con alguna de nosotras o sino ni m...de pantalla tendrías (sic)", lanzó sin filtro.

Ante esto, la ex conductora de Zona Latina reclamó contra la ex "Gran Hermano" y Marzoli, acusándolas de haberle puesto sal a su café.

"Habla de las amenazas cuando justo gracias a mí por ir más rápido me llegó al choque. A mí me lanzó una patada, así que no hables de amenazas de sal o café o tonterías de esas cuando eres la primera que es agresiva", arremetió la española contra la protagonista de "Vampiras".

"Cuídate y átate los pies, y las manos recuerda, las manos también. Un beso. Acuérdate de dar el ejemplo al público", añadió la chica reality, recibiendo nuevas acusaciones de la ex de Karol Lucero. Tras estos dichos, Matías Vega interrumpió la discusión para continuar con la actividad.