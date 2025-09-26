Álvaro Salas asegura que "hay muchas limitantes para hacer humor en Chile"
El emblemático comediante encabeza el jurado de "Coliseo", el nuevo programa de Mega.
El emblemático comediante encabeza el jurado de "Coliseo", el nuevo programa de Mega.
Este sábado 27 de septiembre -en horario estelar- el emblemático comediante Álvaro Salas retornará a la pantalla chica a la cabeza del jurado de "Coliseo", el nuevo programa de humor de Mega.
El "Rey del chiste corto" volverá a participar en este espacio, el cual ya fue emitido bajo el nombre de "Coliseo romano" entre 2011 y 2012. "Fue una tremenda experiencia y me alegro mucho del éxito que tuvieron muchos de los que salieron ahí, como Edo Caroe o Centella", señaló Salas a Cooperativa.
En esta nueva aventura el humorista, junto a Pamela Leiva, Jorge Alís y Myriam Hernández, escogerán al o la mejor comediante y le otorgarán un espacio en la parrilla del Festival de Viña 2026.
Para Álvaro Salas, ese humorista "no debe ponerse nervioso y debe hacerlo con confianza, sin improvisar y con pura sandía calada". "Lo más importante es que haga reír al público, porque el humor es uno solo: el que hace reír", agregó.
Pese a ello, admitió que "hoy en día estamos ante muchas limitantes para hacer humor en Chile (...) De repente nos equivocamos (los humoristas) en los programas, hacemos algún chiste o alguna broma sin el afán de ofender a nadie y a veces metemos las patas".
Si hay un nombre que quedó marcado a fuego en la Quinta Vergara es el de Álvaro Salas. Además de sus actuaciones con Pujillay, el nacido en Valparaíso triunfó en el 2000 y el 2007, con dos rutinas que son recordadas y reproducidas hasta la actualidad.
Sobre un posible retorno al mayor escenario de Chile, Salas indicó cauteloso que "el 'nunca' y el 'siempre' no existen", aunque agregó que "hoy día digo no, por ahora no, quizás en otra ocasión, aunque no le cierro las puertas".
"No lo descarto pero quiero tener salud y buena memoria para que no se me olviden los chistes, a ver si más adelante podemos conversar", concluyó.