Álvaro Salas asegura que "hay muchas limitantes para hacer humor en Chile"

Este sábado 27 de septiembre -en horario estelar- el emblemático comediante Álvaro Salas retornará a la pantalla chica a la cabeza del jurado de "Coliseo", el nuevo programa de humor de Mega.

El "Rey del chiste corto" volverá a participar en este espacio, el cual ya fue emitido bajo el nombre de "Coliseo romano" entre 2011 y 2012. "Fue una tremenda experiencia y me alegro mucho del éxito que tuvieron muchos de los que salieron ahí, como Edo Caroe o Centella", señaló Salas a Cooperativa.

En esta nueva aventura el humorista, junto a Pamela Leiva, Jorge Alís y Myriam Hernández, escogerán al o la mejor comediante y le otorgarán un espacio en la parrilla del Festival de Viña 2026.

Para Álvaro Salas, ese humorista "no debe ponerse nervioso y debe hacerlo con confianza, sin improvisar y con pura sandía calada". "Lo más importante es que haga reír al público, porque el humor es uno solo: el que hace reír", agregó.

Pese a ello, admitió que "hoy en día estamos ante muchas limitantes para hacer humor en Chile (...) De repente nos equivocamos (los humoristas) en los programas, hacemos algún chiste o alguna broma sin el afán de ofender a nadie y a veces metemos las patas".

No a Viña

Si hay un nombre que quedó marcado a fuego en la Quinta Vergara es el de Álvaro Salas. Además de sus actuaciones con Pujillay, el nacido en Valparaíso triunfó en el 2000 y el 2007, con dos rutinas que son recordadas y reproducidas hasta la actualidad.

Sobre un posible retorno al mayor escenario de Chile, Salas indicó cauteloso que "el 'nunca' y el 'siempre' no existen", aunque agregó que "hoy día digo no, por ahora no, quizás en otra ocasión, aunque no le cierro las puertas".

"No lo descarto pero quiero tener salud y buena memoria para que no se me olviden los chistes, a ver si más adelante podemos conversar", concluyó.