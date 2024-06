Bombo Fica relató complejo momento en Europa: "Tenía los ojos con sangre"

El comediante Daniel "Bombo" Fica entregó detalles de la hemorragia nasal que sufrió mientras se encontraba de gira por Europa.

En un adelanto de "Podemos Hablar", que será emitido este viernes a las 22:30 horas, el hombre del traje blanco abordó los "espontáneos" problemas de presión que sufrió en España, complicación por la que tuvo que someterse a una cirugía.

"Me destinaba a ir al aeropuerto porque teníamos un show en Suecia y empecé con un pequeño goteo de sangre", partió contando. Tras esto, el humorista se dirigió al baño, donde el sangrado terminó por descontrolarse "Yo me tapaba las fosas nasales y la sangre empezó a irse al estómago, entonces no podía respirar (...) de repente voy al espejo y tenía los ojos con sangre y ahí ya me aterré", relató.

Posteriormente, la familia de Fica logró trasladarlo a una clínica, donde la situación fue controlada. Sin embargo, esa misma noche, debió acudir a un hospital público de Barcelona ya que la hemorragia regresó.

"Me explicaron que tenía una hipoxia nasal, en la cavidad derecha, pero no sabían dónde, entonces me colocaron los tapones, yo ya llevaba dos tapones, dos tapones, este era el tercero, me dieron reposo, tuve que suspender la función de Malmö y ver si podía viajar en tres, cuatro días más", contó.

No obstante, el hijo ilustre de Purén debió suspender nuevamente sus compromisos ya que el sangrado apareció nuevamente, por lo que terminó siendo operado la mañana del 28 de mayo.

Asimismo Bombo, que reapareció en redes tras visitar las Parrilladas Uruguayas, reveló a Julio César Rodríguez que ya planifica su retiro de los escenarios, el cual se dará cuando cumpla 40 años de carrera.