Concejales anuncian acciones legales por polémico show de Los Locos del Humor en Buin

Con indignación reaccionó un grupo de concejales de la comuna de Buin tras una presentación del dúo Los Locos del Humor en el marco de una actividad municipal.

El pasado jueves 7 de agosto la dupla formada por Gabriel Artigas y Hugo Silva se presentó en un acto por el Día del Dirigente y la Dirigenta Social en el Centro Cultural de Buin, pero su espectáculo incomodó a los presentes.

Según denunciaron los conejales Diego Calderón (DC) y Tamara Aguilera (PC) la actuación de los comediantes fue un "espectáculo ofensivo, financiado con recursos públicos".

"Se burlaron de personas con discapacidad, se emitieron comentarios misóginos, homofóbicos y hasta ataques directos a asistentes, sin que nadie hubiese sido informado o hubiese consentido ser expuesto de esa forma", agregaron los concejales.

A raíz de ello anunciaron que "estamos evaluando acciones legales y administrativas para que se determine quién fue responsable de este grave error".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diego Calderón - Concejal de Buin (@diegodebuin)

A través de sus redes sociales, Calderón agregó que Los Locos del Humor recibieron un pago aproximado de $3.500.000 y que "lo que hay que saber es quién autorizó esta contratación".

Los Locos del Humor se hicieron concodios entre 2013 y 2014 gracias a sus actuaciones en los festivales de Olmué y de Viña del Mar, además del programa "Hazme Reír" de Chilevisión. Desde entonces han generado polémica por el contenido de su comedia.