"Yo debería estar muerto": la confesión más oscura de Paul Vásquez

Paul Vásquez, comediante conocido como "El Flaco", reveló en el programa "Only Friends" (Mega) uno de los episodios más duros de su vida; cuando en conversación con Francisca García-Huidobro reconoció: "Cuatro veces he pensado en eliminarme, pero siempre digo yo, por algo no se dio ese paso".

En un adelanto del espacio, agregó que el momento más crítico ocurrió cuando sus colegas bomberos intervinieron para salvarlo: "Estuve cerca, la historia más cercana es cuando mis compañeros de la bomba me rescataron". Sobre lo que sintió en ese instante, añadió: "De repente las puertas se van cerrando, no encuentras la salida y viene la desesperación".

Paul egresó como Técnico en Enfermería de Nivel Superior y recordó la lucha contra sus adicciones y lo difícil que fue terminar sus estudios: "Yo debería estar muerto, y lo logré. Haber avanzado, haber alcanzado metas y no haberme rendido... y voy por más".

Adiós al "Flaco"

En paralelo, Vásquez anunció que dejará atrás su personaje humorístico: "Voy a guardar al 'Flaco' y quiero ejercer como TENS. Me quiero despedir en un gran escenario, en el cual nunca he estado en estos 30 años: en el Patagual".

En capítulo, que el canal emitirá el sábado, además de Paul Vásquez también participarán otros rostros conocidos de la televisión chilena: Francisca Merino, actual panelista de "Tal Cual" (TV+); Tanza Varela, ex Año Cero; y el periodista y escritor Pablo Mackenna.