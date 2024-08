Marcelo Valverde y su dupla junto a Luis Slimming: "No hay una rutina"

Tras un exitoso inicio de año con sus debut en Olmué y Viña, Marcelo Valverde y Luis Slimming iniciaron una serie de show conjuntos que derivaron en una masiva gira por el país.

Este domingo 1 de septiembre concluirán su recorrido con un espectáculo en vivo en formato PPV (para clientes VTR) en el Centro Cultural Gabriela Mistral. El espectáculo contará con público presente, pero además se podrá ver a través de la televisión.

"Va a ser lo mejor de lo que venimos haciendo", adelantó a Cooperativa Marcelo Valverde, quien en el show realiza su propia rutina tras la presetación individual de Slimming, para luego unirse en un segmento de improvisación con el público.

A diferencia de otras duplas históricas del humor, como Dinamita Show o Melón y Melame, la improvisación es su gran sello. "El estilo de humor de cada uno se suma al del otro para las interacciones con el público. Luchito tiene un arsenal de chistes y yo tengo esto de tirar la carne a la parrilla. Esto es meramente improvisación, no hay una rutina de dúo", aseguró el comediante.

"Llevamos 8 años en 'El Sentido del Humor' y ya tenemos un fiato bien grande. Además nos gusta hacer reír al otro. Para mí, hacerlo reír es como una medalla", complementó.

Los niños en sus shows

El espectáculo de Marcelo Valverde y Luis Slimming se caracteriza por sus interacciones con el público. El éxito que han experimentado en el último tiempo los ha transformado en un número transversal de la cartelera, por lo que el público familiar es recurrente en sus shows.

"Es entretenido cuando hay niños porque uno a veces tiene que cuidar las palabras y se da algo más chistoso todavía, porque es como que estamos jugando al límite. Pero a mi me gusta que no infantilicemos a los niños, uno puede hacer chistes con ellos y ellos entienden, siempre y cuando no pasemos a llevar sus derechos", aseguró "Coronel".