Natalia Valdebenito pidió disculpas por chiste sobre tragedia en El Teniente

"Hola. Soy Natalia Valdebenito y estoy aquí para pedir disculpas. Para pedir sinceras y honestas disculpas a la familia minera de Chile, en especial a la familia de los fallecidos en el reciente accidente en la minera El Teniente".

Así comienza el video con el que la comediante se refiere a la controversia por un chiste sobre el accidente ocurrido en la mina El Teniente de Rancagua, donde murieron seis trabajadores.

Pese a insistir en que el registro "fue sacado de contexto", Valdebenito aseguró que pide perdón porque "lo siento, lo hago porque el dolor ajeno también me atraviesa y me importa. Y lo hago porque honestamente siento que es lo que corresponde cuando uno se equivoca".

"Me equivoqué y quería decirlo aquí, como siempre, de frente a ustedes. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar ahí", agregó.

Cabe recordar que en el video, grabado a inicios de agosto, la humorista bromeó sobre cómo la noticia desvió la atención de su polémica con José Miguel Villouta.

"Parece que soy la única persona contenta de que pasara lo de los mineros. ¡Imagínate! Ay, qué horror...", dijo.