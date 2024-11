Pedro Ruminot y las redes sociales: "Me importa mucho lo que digan de mi"

En su nuevo especial de comedia de Prime Video, el humorista Pedro Ruminot toca sagazmente la exposición y las conversaciones que se generan en redes sociales.

"Vengan de a uno" es el nombre de este espectáculo en el que precisamente encara -entre otros temas- a sus "haters" de internet, a quienes les aclara que "soy comediante, no soy especialista".

En conversación con Cooperativa Pedro Ruminot habló de esta relación con las redes sociales y señaló que le importan "mucho" los comentarios sobre él. "Me da mucho pudor con las noticias que a veces se hacen. Entiendo la lógica del clickbait y todo eso, pero a mi me complica y me da mucha vergüenza", dijo en una crítica a los medios de comunicación.

Al respecto el comediante aseguró que "he tenido que aprender a entender algunos comentarios, pero hay otros que no" e indicó que "esas cosas si me afectan". "Igual doy la pelea, voy y respondo o trato de poner cosas chistosas. O que alguien lo lea y que digan que me volví loco y después ya me río", agregó.

"No estoy acostumbrado. Es muy contradictorio. Quiero hacer mi show de comedia, que lo vea la mayor cantidad de gente pero no quiero esa parte de que dicen algo, ni bueno ni malo. Me gustaría hacerlo y esconderme", sentenció.

Los haters de Ruminot

Pese a generarle sensaciones negativas, Ruminot le ve el lado positivo a los haters como potencial tema para nuevas rutinas. Si bien incluyó chistes en este especial de streaming, el comediante planea "tomar todo esto porque tengo los pantallazos de todo y haré chistes con todos esos comentarios".

"Como lo he hecho siempre: de todas mis problemáticas he sacado plata", agregó.

Viña 2025

Su nombre es uno de los que suena para participar en el próximo Festival de Viña del Mar. Sin embargo descarta a Cooperativa que se encuentre confirmado, aunque sí han existido acercamientos.

"Todos los años me han llamado. Hemos conversado, pero no hay nada concreto. Mientras no haya una firma no ha exisistido esa opción", confesó, "pero feliz voy", agregó.

"Me encanta ese escenario. Encuentro que es un muy lindo lugar para poder retirar rutinas que uno ha preparado durante tanto tiempo. No hay límites de las veces que uno pueda ir. Uno tiene que ir cuando tiene una rutina que lo convence y lo tiene tranquilo... pero no hay nada concreto", insistió.