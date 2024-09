Stefan Kramer no tiene planeado volver a Viña por el momento

El humorista Stefan Kramer afirmó que por el momento no tiene planeado volver a pisar el escenario del Festival de Viña, sin embargo, no cerró la puerta a la posibilidad.

En conversación con La Cuarta, el comediante recordó su primera vez en la Quinta Vergara, en 2008, cuando con solo 25 años conquistó al público con sus imitaciones. "Impresionante, subirse tan joven y haber tenido ese bonito momento... Y fue difícil seguir adelante después porque era como ¿qué hacemos ahora?", señaló.

No obstante, reveló que "tuve una depresión importante después de eso. Así que yo creo que ahí me recuperé y empecé a inventar más cosas además de imitar".

Bajo lo mismo, fue consultado sobre si tenía intenciones de volver a presentarse en el Festival de Viña e indicó que "yo creo que todo uno lo evalúa en la medida en que algo aparece, uno conversa. Igual, no sé, se hace difícil porque los públicos van cambiando".

En ese sentido, aclaró que "este es un show que yo creo que la gente que me viene a ver lo aprecia y a veces te topas con distintos públicos. No sé, no me cierro a nada, pero yo creo que voy a guardarme por harto tiempo".