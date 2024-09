Matt LeBlanc preocupa al elenco de "Friends": estaría "aislado" tras muerte de Matthew Perry

La salud mental del actor Matt LeBlanc está causando preocupación entre el elenco de "Friends".

A casi un año de la muerte de Matthew Perry, el intérprete de "Joey Tribbiani" en la famosa sitcom estaría completamente "alejado" del resto de sus compañeros, informó el portal InTouch.

"Nadie está humillando a Matt por su aspecto, ni acusándolo de llevar un estilo de vida inadecuado. No es lo que está sucediendo en este caso", explicó una fuente al citado medio.

El artista, cuyo personaje era mejor amigo de "Chandler Bing" (Perry), fue uno de los más afectados con la repentina partida de su colega, a quien dedico un emotivo posteo en redes sociales. "Me despido con el corazón encogido (...) Fue un honor compartir el escenario contigo y llamarte mi amigo", escribió en dicha ocasión.

Asimismo, el cercano al grupo señaló que "lo que le preocupa a Jennifer (Aniston) y a toda la pandilla de 'Central Perk' es que últimamente está tan aislado de todo que apenas tienen noticias de él (...) no ha tenido interés real en socializar y se concentró en sus propias cosas".

"Es evidente que su autoestima ha sufrido un golpe duro, solo hay que mirarlo para notar que esto también se refleja en su físico, el cual ha abandonado un poco", añadió, refiriéndose a las últimas fotografías del artista, publicadas por el tabloide TMZ.

