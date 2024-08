20 años de "American Idiot": Green Day lanza masiva reedición de lujo

El grupo Green Day anunció una completa reedición de lujo de "American Idiot", su aclamado y exitoso disco, a propósito del cumplimiento de dos décadas desde su estreno.

Inspirados en las óperas rock de The Who y "motivados" por el robo de los demos de un disco que nunca vio la luz, en 2004 Green Day lanzó este disco y logró posicionarse como una de las bandas más exitosas del momento.

Hits como la canción homónima, "Boulevard of Broken Dreams", "Holiday" y "Wake me up when september ends" -además del inconfundible look rojo y negro de Billie Joe Armstrong y compañía- se volvieron un sello de Green Day hasta la actualidad.

"American Idiot" no sólo fue un mega éxito comercial con séxtuple disco de platino, sino que también tuvo el beneplácito de la crítica al obtener dos premios y siete nominaciones en los Grammy.

Reedición de American Idiot

Con motivo del aniversario de la banda, el trío estadounidense confirmó que el próximo 25 de octubre lanzará una edición de lujo de "American Idiot".

Esta versión contará con cuatro álbumes (divididos en ocho vinilos y 4 CD) y dos bluray que contendrán el disco original, demos y registros en vivo de la época. Además la edición tendrá documentales asociados a la producción, incluyendo el inédito "20 Years of American Idiot".