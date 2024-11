A lo Olivia Rodrigo: Chris Martin sufrió caída durante concierto de Coldplay en Australia

En medio de una presentación en Melbourne, Austalia, el líder de la banda británica Coldplay tuvo un accidentado percance este fin de semana.

El músico al parecer se distrajo miraba los carteles del público entre canción y canción, y cuando llegó el turno de interpretar "Speed of Sound", dio un paso atrás y se cayó en una zona profunda del escenario.

Por suerte, Martin terminó cayendo en los brazos de un miembro del equipo antes de golpearse con el suelo, mientras que el público preocupado comenzó a manifestar gritos de preocupación.

Finalmente, un ágil Chris Martin, de 47 años, se levantó rápidamente del impasse, y bromeó a los asistentes que el percance no fue planeado, antes de darle las gracias a quien lo ayudó.

La lamentable escena recordó a lo que le ocurrió a la artista estadounidense Olivia Rodrigo hace algunos días en el mismo país. En medio de un show, la artista también se cayó y posteriormente debió ir al hospital. Afortunadamente salió ilesa.

The moment Chris Martin fell through a trapdoor right in front of me at the #Coldplay concert tonight. pic.twitter.com/qIdzMEGG0s