A los 48 años falleció Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit

Este sábado se confirmó la muerte de Sam Rivers, bajista de la emblemática banda de nu metal Limp Bizkit.

La noticia fue dada a conocer alrededor de las 8:30 PM, hora de Chile, por los miembros de la banda a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

"Hoy perdimos a nuestro hermano. A nuestro compañero de banda. A nuestro latido.

Sam Rivers no era solo nuestro bajista: era pura magia. El pulso bajo cada canción, la calma en medio del caos, el alma en el sonido. Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam trajo una luz y un ritmo que jamás podrán reemplazarse. Su talento era natural, su presencia inolvidable, su corazón inmenso", escribieron.

"Compartimos tantos momentos —alocados, tranquilos, hermosos— y cada uno de ellos significó más porque Sam estaba ahí. Era una persona única en la vida. Una verdadera leyenda entre leyendas. Y su espíritu vivirá para siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo. Te amamos, Sam. Siempre te llevaremos con nosotros", añadieron.

Hasta el momento, no se ha confirmado la causa de su fallecimiento.

Tampoco se ha informado si esta noticia afectará su "Gringo Papi Tour", que traería a la banda a Chile este 13 de diciembre al Estadio Monumental.