Adele finaliza serie de shows en Las Vegas: "No sé cuándo volveré a cantar"

Un emotivo fin de semana vivió la cantante Adele durante sus últimos conciertos de su residencia en Las Vegas.

Este domingo la cantante hizo su show número 100 en el auditorio The Colosseum del Caesars Palace y, entre lágrimas, aseguró que no sabía cuándo volvería a cantar.

"Fue sido maravilloso y voy a extrañarlo, al igual que a ustedes. Lo único en lo que soy buena es en cantar. Simplemente no sé cuándo volveré a subirme al escenario, pero los amo", señaló una emocionada Adele.

Adele bids farewell to fans at the final night of her Vegas residency:



“I will miss you terribly. I don’t know when I’m going to perform again”



