Aerosmith anuncia su retiro definitivo de los escenarios

Tras meses de incertidumbre, Aerosmith confirmó su retiro definitivo de los escenarios.

A través de redes sociales, la legendaria banda compartió un comunicado anunciando su fin de manera oficial, citando los problemas vocales de Steven Tyler como el principal motivo de esta decisión.

En septiembre del 2023, el vocalista del grupo sufrió una lesión en sus cuerdas vocales, lo que los llevó a suspender las fechas de su gira de despedida "Peace Out".

"La voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Lleva meses trabajando sin descanso para que su voz vuelva a ser la que era antes de su lesión. Le hemos visto luchar a pesar de contar con el mejor equipo médico a su lado. Lamentablemente, está claro que no es posible una recuperación completa de su lesión vocal. Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de las giras", se lee en el comunicado.

"Agradecemos infinitamente a todos los que se animaron a salir a la carretera con nosotros por última vez. Agradecidos a nuestra experta tripulación, a nuestro increíble equipo y a los miles de talentos que han hecho posible nuestras históricas carreras. Un agradecimiento final a ustedes, los mejores fans del planeta Tierra. Pongan nuestra música a todo volumen, ahora y siempre. Sigan soñando. Han hecho realidad nuestros sueños", añadieron.

Asimismo, los intérpretes de éxitos como "Crazy" señalaron que cancelaran de forma definitiva los shows pendientes, reembolsando a quienes hayan adquirido tickets.

It was 1970 when a spark of inspiration became Aerosmith. Thanks to you, our Blue Army, that spark caught flame and has been burning for over five decades. Some of you have been with us since the beginning and all of you are the reason we made rock ‘n’ roll history.



