Alfa Anderson, cantante de "Le Freak" de Chic, murió a los 78 años

Alfa Anderson, cantante que fue miembro integral de la influyente banda Chic de Nile Rodgers, murió a los 78 años.

Su publicista, Tonya Hawley, confirmó la noticia y dijo que Anderson falleció el pasado 16 de diciembre, "dejando un legado notable que ha tocado las vidas de innumerables fanáticos, amigos y seres queridos".

Anderson fue una de las voces icónicas de la música disco, su voz se destacó en éxitos generacionales como "Le Freak", "Good Times" y "I Want Your Love". Su amigo de toda la vida Luther Vandross le habló a Rodgers sobre ella, participó en la banda sonora de The Wiz, obtuvo dos maestrías y vio su música preservada por la Biblioteca del Congreso.

Rodgers, el músico, compositor y superproductor, rindió homenaje a la fallecida Anderson en una publicación de Instagram que incluía una presentación de diapositivas de fotos de Chic superpuestas con el texto "RIP Alfa Anderson, CHIC Organization, amada por siempre" y la leyenda "Gracias por todo".