Brian May, emblemático guitarrista de Queen, recordó los últimos días de Freddie Mercury

El guitarrista de Queen, Brian May, rememoró el último tiempo de la legendaria voz de la banda británica, el fallecido Freddie Mercury.

La revelación se dio en una nueva entrevista con AXS TV, donde el músico discutió el legado de la banda y además comentó la actualidad del grupo, ahora donde el vocalista Adam Lambert es el sucesor.

¿Qué dijo Brian May sobre Freddie Mercury?

"Siempre habíamos dicho que si uno de nosotros se iba, se acabó. Así que Roger y yo salimos de la banda en una especie de duelo al máximo y diciendo que se había acabado, que no queríamos ni hablar de ello durante mucho tiempo", recordó el músico.

Posteriormente, May pasó a hablar del último trabajo que se hizo con material postmortem de Freddie, quien falleció en 1991 a los 45 años producto del SIDA.

"Hicimos el último álbum, el 'Made In Heaven', con las canciones que Freddie nos había dejado para tocar y se convirtió en un verdadero trabajo de amor porque dejó algunos adorables pedacitos y piezas", rememoró Brian May.

En ese sentido, May recordó que su excolega "fue muy poco dramático al respecto" y añadió "jamás le vi llorar o autocompadecerse. Nunca lo hizo, era como 'Hagámoslo, sigamos haciendo cosas'. Freddy siempre me inspiró. Si estuviera aquí ahora, estaríamos haciendo lo que siempre hacemos, estoy seguro", sentenció.

Además, Brian May habló sobre la nueva dimensión que adquiere la música de Queen con su actual vocalista sucesor, Adam Lambert.

"Las canciones no son fósiles, están vivas y evolucionan con Adam, lo cual es genial. A veces me deja alucinado", manifestó May.