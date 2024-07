Cantante brasileño Ayres Sasaki murió electrocutado arriba del escenario

El músico brasileño Ayres Sasaki falleció trágicamente a los 35 años el pasado 13 de julio en medio de un show en vivo en The Photo voltaic Resort en Salinopolis, Brasil.

La lamentable noticia fue confirmada por su tía, Rita Matos, quien habló con los medios locales sobre el lamentable deceso del hombre de 35 años, quien también era arquitecto y se había casado hace tan solo 11 meses con su novia Mariana.

"Lo que sabemos es que su show estaba programado para una hora específica y se adelantó, pero estamos contactando a las personas que estaban con él en ese momento para entender cómo sucedió todo. Recopilaremos toda la información en un comunicado que publicaremos en la prensa", manifestó.

El accidente, ocurrido esta semana, ocurrió cuando un fan empapado se acercó al músico para abrazarlo. Posteriormente, Sasaki sufrió una descarga electrica al entrar en contacto con un cable. Falleció instantáneamente.

Por su parte, el hotel donde se efectó el concierto, declaró: "Estamos totalmente comprometidos a brindar apoyo a su familia y a tomar las medidas necesarias".

CASO AYRES SASAKI



Um vídeo, que teria sido divulgado nos stories do Instagram do @hotelsolar, no último sábado, dia 13 de julho, mostra o cantor Ayres Sasaki e os músicos da banda tocando durante um show no local. Sasaki faleceu no mesmo dia, vítima de descarga elétrica. pic.twitter.com/zUk7Tqg3I4