Celine Dion revela en su documental que toma 80mg de Valium al día contra el dolor

La de Celine Dion no es la primera gran voz que se quiebra, pero el documental en el que ha registrado su actual lucha contra la extraña enfermedad que padece por recuperarla sí es una pieza nada habitual en el "star system" por su honestidad, sin ocultar momentos de gran vulnerabilidad.

"Ya no puedo con más mentiras", afirma en esa producción que está disponible en Prime Video bajo el título de 'I am: Celine Dion' y en la que reconoce por ejemplo que, a causa del síndrome de persona rígida que comenzó a sufrir hace 17 años, la medicación necesaria para paliar el dolor y subir a actuar hubo de ir igualmente en aumento.

Así cuenta que llegó a tomar "entre 80 y 90 miligramos de Valium diarios". "Y eso solo de Valium", subraya la canadiense, que revela también cómo cada vez fue más necesario apelar a trucos diferentes para ocultar su dolencia al público a medida que iba perdiendo el control de la voz.

El documental, de aproximadamente 90 minutos, es el colofón a una serie de revelaciones que Dion ha ido ofreciendo a sus seguidores durante los últimos años para explicar su ausencia de los escenarios.

Aunque se mantiene estoica, las lágrimas fluyen sin poder evitarlo durante gran parte del metraje y muestra con desesperación cómo le repercute en su otrora virtuosismo vocal ese síndrome. "Yo creo que era buenísima, hice cosas espectaculares", solloza al recordar el mayor agudo de su carrera con 'All By Myself'.

'I am: Celine Dion' está lejos de ser un recorrido pormenorizado de los logros y canciones de la artista ganadora de cinco premios Grammy, pero se incluyen varias actuaciones memorables que, por contraste, hacen más angustiosa su situación actual.

Some questions are easier than others. I Am: Celine Dion is now streaming. #iamcelinedion @PrimeVideo @AmazonMGMStudio @PrimeVideoCA @amazonmusic @primemovies pic.twitter.com/T2oOFPfafp