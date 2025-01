Cris MJ quiere colaborar con Sabrina Carpenter: "Quisiera conocerla y hacer música"

El cantante Cris MJ sorprendió a sus seguidores al confesar que desea colaborar con la estadounidense Sabrina Carpenter.

En una reciente entrevista con la revista Galore, el intérprete de éxitos mundiales como "Una Noche en Medellín" y "Gata Only" habló sobre varios aspectos de su vida y carrera musical, revelando su admiración por la estrella pop.

Al ser consultado por su "crush" musical, el chileno mencionó emocionado a la intérprete de "Espresso": "Sabrina Carpenter. Podría decir que quiero colaborar con ella, me gustaría mucho".

"Más que crush, es alguien a quien quisiera conocer y con quien me gustaría hacer música", añadió el exponente del género urbano.

Si bien, el artista nacional y la exDisney Channel no han tenido ningún acercamiento hasta ahora, cabe mencionar que en caso de colaborar, no sería la primera vez de Carpenter en el género urbano, ya que en 2019 trabajó con Farruko en la canción "On My Way".

En tanto, el oriundo de La Serena ya ha grabado con estrellas de talla mundial, como Karol G y Travis Scott.