Tópicos: Magazine | Música

Cristián Castro compartió y jugó fútbol con sus fanáticas en Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El mexicano pasó el fin de semana en el país y ofreció dos shows en el Movistar Arena.

El cantante Cristián Castro, que abrió la Teletón 2025 con un encendido show, usó su tiempo libre en Chile para reunirse y jugar fútbol con sus fanáticas.

El mexicano fue invitado por sus clubes de fans locales a un partido, al cual llegó vistiendo el uniforme de la Selección de Chile y unas zapatillas blancas.

"Por eso es único", destacó el fan club "Bella Lágrima" en su cuenta de TikTok, dónde publicaron un video Castro en la cancha.

La voz de "Azul" estuvo el viernes pasado en la Teletón y pasó el fin de semana en el país a la espera de sus dos conciertos en el Movistar Arena este 1 y 2 de diciembre.

@bella.lagrima.cc Por esto es únicooo!!!! #CristianCastro #chile🇨🇱 #futbol⚽️ #pyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ♬ Invencibles - Cristian Castro
@loretodiaznavas1415 nunca olvidaré este momento , quedará en mi ♥️ por siempre. @Fans Club Por Amarte Así 🇨🇱 🥹#poramarteasi #cristiancastro #chile #fans #partido ♬ Por Amarte Así - Cristian Castro

