Elton John criticó la legalización de la marihuana: "Lleva a consumir otras drogas"

A raíz de sus problemas con las sustancias, el músico británico Elton John manifestó estar completamente en contra de la normalización de la marihuana.

En una entrevista con Time, el artista, elegido por la revista como ícono del año 2024, entregó su opinión sobre el cannabis, afirmando que la legalización de su consumo en Estados Unidos y Canadá es "uno de los errores más grandes de todos los tiempos".

"Es adictiva, y te lleva a consumir otras drogas. Y cuando estás drogado no piensas con normalidad", declaró.

Bajo esta línea, el cantante enfatizó en que "con las drogas tomas decisiones terribles. Quería amor en forma tan desesperada, que tomaba rehenes. Veía a alguien que me gustaba y pasábamos tres o cuatro meses juntos, y luego se resentía, porque no tenía nada en su vida aparte de mí. Me molesta mucho pensar en la cantidad de gente a la que probablemente hice daño".

Asimismo, la voz de "Rocket Man", que lleva actualmente una vida "sin adicciones", recordó cómo ha acompañado a colegas como Eminem o Robbie Williams durante sus rehabilitaciones.

"Es duro decirle a alguien que se está portando como un idiota, y es aún más difícil escucharlo. Yo, al final, tomé la decisión de admitir que soy un idiota", aseguró John.