Tras un año fuera de los escenarios, Harry Styles se unió a Stevie Nicks para homenajear a Christine McVie.

Este viernes, mientras Nicks se presentaba en Hyde Park, el ex One Direction se unió a la artista para interpretar dos clásicos: "Stop Draggin' My Heart Around", tema que cantaron a dúo por primera vez en 2019, y "Landslide", dedicando la canción a la exintegrante de Fleetwood Mac, fallecida en noviembre del 2022.

"Al final del show, desde finales del año pasado y desde que falleció Christine, siempre decía algo sobre ella", partió diciendo la autora de "Rhiannon". "Le pedí a Harry que hiciera esto conmigo y es mucho pedirle a alguien que cante una canción tan emotiva sobre una mejor amiga que murió de forma tan repentina y triste".

Bajo esta línea, la cantante añadió: "Lo que quiero decirles es que Christine era la chica de Harry, era mi chica, era su chica, y los amaba a todos ustedes. Hoy habría estado de cumpleaños".

Styles, que rindió tributo a McVie durante su último paso por Chile, había estado lejos de los escenarios hace casi un año tras terminar su gira mundial "Love On Tour" en julio del 2023.