Hozier regresa a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas

El cantante y compositor Hozier regresará a Chile este 2025 en el marco de su gira mundial "Unreal Unearth Tour".

Con una voz mundialmente reconocida, el irlandés multiplatino y nominado al Grammy, se presentará el 24 de mayo en el Movistar Arena.

Reconocido por éxitos como "Take Me to Church", "Someone New" y "Too Sweet", el artista repasará sus hits y su más reciente álbum "Unreal Unearth", visitando suelo nacional por segunda vez tras su debut en Lollapalooza 2024.

Además, el show contará con la participación de Gigi Perez como invitada especial, conocida por "Sailor Song", tema que se ha viralizado en la paltaforma TikTok.

Venta de entradas

Las entradas para Hozier estarán disponibles a partir del próximo martes 4 de febrero a las 11:00 horas, con preventa exclusiva y descuento del 20% para clientes Entel y Scotia a través de Puntoticket.

En tanto, la venta general comenzará a las 11:01 horas del jueves 6 de febrero mediante el mismo sistema.