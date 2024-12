Jay Z aparece en demanda contra Sean Combs: Lo acusan de violar a menor de 13 años

El rapero Jay Z fue acusado de haber violado a una niña de 13 años en el 2000 junto a Sean "Diddy" Combs.

Esta denuncia había sido ingresada en octubre pasado, pero en las últimas horas NBC reveló que el nombre del productor aparecía en el documento presentado ante la corte.

Los hechos habrían ocurrido durante una fiesta celebrada tras la edición del año 2000 de los MTV Video Music Awards. La demanda relata que la menor fue conducida a una casa de color blanco, donde se le hizo firmar un supuesto acuerdo de confidencialidad sin entregarle una copia.

La fiesta estaba repleta de celebridades que consumían marihuana y cocaína. A la joven le ofrecieron una bebida que le hizo sentirse "mareada, desorientada y con necesidad de acostarse", por lo que se dirigió a una habitación para reposar.

El documento señala que Jay Z, cuyo nombre real es Shawn Carter, le quitó la ropa, la inmovilizó y la violó mientras Combs y otra famosa, una mujer no identificada, la observaban. La demandante alega que Combs también la violó mientras Carter y la otra mujer miraban.

La defensa de Jay Z

Tras la publicación de su nombre, Jay Z rápidamente emitió un comunicado en el que negó tajantemente las acusaciones en su contra y donde sostuvo que todo se trataba de un "chantaje".

"Lo que este abogado (Tony Buzbee) había calculado es que la naturaleza de estas acusaciones y el escrutinio público me harían querer llegar a un acuerdo. No, señor. Me hizo querer exponerlo como el fraude que es de la manera más pública posible. ¡Así que no, no le daré ni un peso!", sentenció.

Además instó a que se presentara una demanda criminal en su contra en vez de una demanda civil (como la actual) ya que "cualquiera que haya cometido ese delito contra un menor de edad debe estar en la cárcel".

El rapero también lamentó los coletazos que esta demanda traerán en su familia con su esposa Beyoncé y su hija Blue Ivy. "Está en la edad en la que sus amigas verán la prensa y le preguntarán por la naturaleza de estos cargos", recalcó.