Jon Bon Jovi y Pitbull dieron un energético show en los Grammy Latinos 2024

Los cantantes Jon Bon Jovi y Pitbull cantaron a dueto en los Grammy Latinos este jueves, para interpretar su nueva versión del clásica "It's My Life" titulada "Now Or Never".

En medio de una serie de presentaciones, un momento que sobresalió fue la interpretación de los estadounidenses, con una versión remasterizada del éxito del 2000.

Ambos se subieron al escenario vestidos de negro en un escenario iluminado de rojo y brindaron un energético show en medio de los conmocionados gritos de la multitud.

No corresponde a la primera vez que el mundo del rock y el reggaetón se unen a través de estos artistas. En septiembre, Bon Jovi se unió a Pitbull en el escenario del Jones Beach Theater de Nueva York y juntos cantaron la canción original "It's My Life".