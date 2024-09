Juan David Rodríguez tras polémica en Fiestas Patrias: "Alguien tenía que decirlo"

Tras un incómodo momento, Juan David Rodríguez se refirió a su minuto de furia durante una presentación en una fonda de Cerrillos.

A raíz de varias pifias, el ex "Rojo" perdió la paciencia y arremetió contra quienes abucheaban: "Les quiero decir a todos los hueones que están pifiando, que nosotros estamos acá para esperar a Garras de Amor, para que lo pasen bien. No sean hueones. Pásenlo bien", lanzó.

Juan David Rodríguez explicó su reacción

Luego de que la escena se viralizara en redes sociales, el cantante decidió romper el silencio y defender su accionar.

"Alguien tenía que decirlo", partió escribiendo en Instagram. "Mis respetos al público, mi profesión es cantar, animar y entregar energía positiva", añadió.

"Obviamente no es obligación ser del gusto de todos, pero cuando lo das todo y un grupo pequeño quiere infectar al resto y faltar el respeto a los artistas me da cólera y nadie dice nada", siguió explicando.

Bajo esta línea, Rodriguez dijo haberse defendido "contra ese sector pequeño que pifiaba y no era a mí, sino que estaban aburridos de esperar 2 horas a los siguientes artistas, pero eso no les da derecho a intervenir mi entrega con todo mi corazón, para que no esperaran escuchando música envasada, solo quise entretenerlos y defendí mi trabajo".

Finalmente el artista señaló su repudio contra quienes "ensucian el ambiente con sus silbidos y no aprovechan el tiempo para jugar con sus hijos, pololear, comer, o cualquier cosa si estan aburridos. Vivan los artistas nacionales. Un abrazo enorme lleno de amor".