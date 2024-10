Kate Bush revela que planea hacer nueva música: "Tengo muchas ideas"

Después de varios años de silencio, y tras el resurgimiento en la cultura popular de sus éxitos, la cantante británica Kate Bush anunció que está "muy interesada" en trabajar en un nuevo proyecto musical.

La serie "Stranger Things" fue la encargada de mostrar a toda una nueva generación un pedazo de su interesante legado musical, con la aparición de su misterioso tema de 1985 "Running up the hill" en la ficción y el posterior interés de su catálogo resurgido.

Recientemente, la autora de temas como "Babushka" y "This woman's work" fue consultada por la BBC si está trabajando actualmente en un nuevo álbum.

"No por el momento, pero he estado haciendo mucho trabajo de archivo en los últimos años, rediseñando nuestra página web, haciendo un libro de letras", respondió la artista, quien además lanzó una buena noticia, para la alegría de sus adeptos.

En ese sentido, Bush confesó "y tengo muchas ganas de empezar a trabajar en un nuevo álbum cuando lo termine", y complementó que tiene "muchas ideas y estoy deseando volver a ese espacio creativo, ha pasado mucho tiempo".

"Especialmente el último año, me he sentido realmente preparada para empezar a hacer algo nuevo", puntualizó.

El último material de Kate Bush, "50 Words for Snow", fue lanzado en 2011. Desde entonces, Kate no ha brindado shows en vivo, ya que no es una gran fanática de las giras, tampoco de tocar en directo.