Keane en Chile: Este es el posible setlist de su show

Este 19 de noviembre, Keane regresará a Chile para presentarse en el Movistar Arena.

Los británicos celebran en su actual tour los 20 años de su álbum debut "Hopes and Fears", del cual se desprenden éxitos como "Somewhere Only We Know", "Everybody's Changing" y "Bend & Break".

La banda, que agotó rápidamente todos los tickets para su presentación, vuelve a territorio nacional después de 5 años, siendo su show en el Teatro Caupolicán en noviembre del 2019 su última visita.

Posible setlist de Keane en Chile

Basándose en sus tres últimas presentaciones, se espera que el grupo toque entre 21 y 25 canciones, repasando varios éxitos de su carrera.

Lista de canciones: