La guerra de declaraciones dentro de La Ley que paraliza nueva reunión

Solo algunas horas duró la intención de lograr una nueva reunión de La Ley con su formación clásica, luego de diversas frases de los involucrados en la banda nacional.

Pese a que en el último año el grupo tocó dos veces en Estados Unidos, no había intención de sumar más shows y se anunció como un reencuentro "exclusivo y excepcional" de Beto Cuevas, Pedro Frugone y Mauricio Clavería, el trío que se separó en 2005 y que volvió en 2014 hasta que se dividieron abruptamente en 2016.

En una entrevista con La Tercera el pasado domingo, Frugone deslizó la idea de una reunión con integrantes originales y que habían hablado con Luciano Rojas y Coti Aboitiz, quienes abandonaron el grupo a fines de los '90: "Lo estamos hablando (...) yo creo que podría ser. Creo que estamos cerca (...) estoy luchando para que así sea".

Ahora, desde el lado de Beto Cuevas (que es dueño del nombre La Ley y decidió separar al grupo en 2016) descartaron cualquier reunión. "Eso no va a suceder. Eso es un comentario de gente trasnochada", dijo Estela Mora, mánager del vocalista.

"Beto no va a hablar. Él no se va a ensuciar con esto. El no tiene nada que desmentir. Para eso tiene representante", agregó Mora.

La también exesposa de Cuevas además reveló que los shows de diciembre de 2023 y de marzo de este año en Estados Unidos iban a ser un parámetro para estudiar la energía del trío para una posible gira de reunión, pero "lamentablemente no la hubo", por lo que un regreso está prácticamente descartado.

Asimismo, Rojas y Aboitiz están enfocados en la reedición de los dos primeros álbumes de La Ley, con Germán Bobe, hermano del fallecido guitarrista Andrés, a cargo del proyecto y que podría contar con Cuevas y Shia Arbulú (primera vocalista de La Ley) en el lanzamiento.

"Frugone no tiene nada que ver en esto. No tiene ni el sonido ni el estilo de la primera época de La Ley. Es un homenaje a Andrés", contó el artista visual, quien además pidió a Frugone que "así fuese un marciano, no tiene nada que hablar de Andrés", luego de definirlo como "ultra socialista, casi comunista".