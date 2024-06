Lady Gaga reacciona y niega rumores de embarazo

Lady Gaga respondió a los rumores de embarazo después de que surgieran comentarios que afirmaban que la cantante tuvo panza durante el fin de semana.

"No estoy embarazada", escribió la cantante de 38 años, en un clip de TikTok haciendo ejercicio.

"Simplemente llorando mal (sic) en el gimnasio", agregó, haciendo referencia a la canción "Down Bad" de Taylor Swift del álbum "Tortured Poets Department".

Gaga subtituló su publicación con un enlace a HeadCount, alentando a sus fanáticos a "registrarse para votar o verificar si están registrados", antes de las elecciones de este año.

register to vote or check if you're registered EASILY at www.headcount.org