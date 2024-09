Linkin Park estrena canción y suma nueva fecha en Sudamérica

El grupo Linkin Park estrenó su nueva canción "Heavy Is the Crown", la segunda desde su sorpresivo retorno a la música tras la muerte de Chester Bennington.

El tema, que será el himno oficial del campeonato mundial del juego "League of Legends" de 2024, será parte del próximo disco de "From Zero", el próximo álbum de Linkin Park" cuya fecha de lanzamiento está fijada para el 15 de noviembre.

El sencillo se suma a la ya presentada "The emptiness machine", canción en la que debutó la cantante Emily Armstrong y el baterista Colin Brittain.

Además la banda estadounidense sumó un puñado de fechas a la particular gira que realizarán en 2024 y con la que pararán en grandes ciudades del mundo.

Entre los nuevos shows destaca el que harán el 15 de noviembre en Sao Paulo, convirtiendo a Brasil en el segundo país de Latinoamérica que recibirá a Linkin Park aparte de Colombia,