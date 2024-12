MTV Unplugged de Los Bunkers: Este es el tracklist del concierto

El grupo Los Bunkers dio a conocer el listado de canciones que incluirá su concierto MTV Unplugged, el cual se estrenará próximamente en cines.

La banda chilena ya liberó el primer adelanto de este registro: se trata de una versión en formato cumbia de su hit "Ven Aquí", la cual se suma a otras 20 canciones que integrarán este álbum.

Entre ellas destacan otros clásicos de Los Bunkers como "Llueve sobre la ciudad", "No me hables de sufrir", "Canción para mañana", "Bailando solo" y "Miño", además de temas de su álbum "Música libre" -y compuestos por Silvio Rodríguez- como "Al final de este viaje en la vida" y "El necio".

También aparecen notables e inéditos covers como "Let 'Em in" de Paul McCartney y Wings, "Heart of Glass" de Blondie y "Quiero dormir cansado" de Emmanuel junto a Mon Laferte, y el tema original "El hombre es un continente".

Tracklist MTV Unplugged Los Bunkers

Esta es la lista de canciones que tendrá el disco MTV Unplugged de Los Bunkers:

No me hables de sufrir

Yo sembré mis penas de amor en tu jardín

Bajo los árboles

Miño

El necio

Calles de Talcahuano

Canción para mañana / Al final de este viaje

Las cosas que cambié y dejé por ti

Noviembre

Llueve sobre la ciudad

El hombre es un continente

Si estás pensando mal de mi (con Meme del Real)

Rey

Let 'Em in

Sur

Quiero dormir cansado (con Mon Laferte)

Nada nuevo bajo el sol

Ven Aquí

Bailando solo / Heart of glass