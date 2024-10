Madre del hijo de Liam Payne criticó mediatización de su muerte: "Denle dignidad"

Cheryl Tweedy, expareja de Liam Payne y madre de su único hijo, criticó este viernes la "detestable" cobertura de los medios después de que el ex One Direction falleciera tras caer de un tercer piso en un hotel de Buenos Aires el pasado miércoles.

En un comunicado publicado en Instagram, la también cantante de Girls Aloud, hizo hincapié en las múltiples facetas del oriundo de Wolverhampton más allá de la fama, como "hijo, hermano, tío, amigo y padre" de su hijo de 7 años, Bear, que "tendrá que enfrentar la realidad de no volver a ver a su padre nunca más", expresó.

En este sentido, la artista criticó los "detestables" artículos y la "explotación mediática" alrededor del deceso del autor de "Through the Dark", y confesó que lo que más le preocupa es que algún día Bear pueda tener acceso a esta información y no pueda hacer nada para protegerlo en un futuro.

"Les suplico que consideren cuál es la utilidad que tienen algunos de esos artículos, además de causar más daño a todo el mundo que queda atrás recogiendo los pedazos", añadió.

"Antes de hacer comentarios o vídeos, pregúntate a ti mismo si te gustaría que tu propio hijo o tu familia los leyese", concluyó, pidiendo además dar a Liam "un poco de dignidad" tras su muerte y dejarle descansar en paz.

Tweedy conoció a Payne con 14 años, en su primera audición de "The X Factor" donde formaba parte del panel de jueces, y comenzarían una relación entre 2016 y 2018, que dio como fruto a su hijo Bear Grey.